Создать програму как Teamviewer

$800
Системное программированиеЗакрыт6 заявок83 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать програму как Teamviewer, для того чтобы можно подключать к новым компьютерам, управлять, передавать все даные, нужна для большой компании для приватного использования поэтому нужно создать новую а не взять какая есть в онлайне,кто готов выполнить напиши скину полный план

3 месяца назад
Darou56
Артём 
25 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад