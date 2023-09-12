Написать макрос для Corel

Первый макрос должен из готового файла выделить сгруппированные объекты (визитки, все разные) и каждый из них импортировать в отдельный файл CDR или EPS. При этом название группы должно служить названием файла. Например группа из 40 объектов называется 123, файл будет называться 123.cdr

Второй макрос должен забирать из папки все файлы (визитки) в формате CDR или EPS и расставлять их на странице на определенном расстоянии друг от друга, предварительно уточняя размер страницы.