Написать макрос для Corel

Системное программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Первый макрос должен из готового файла выделить сгруппированные объекты (визитки, все разные) и каждый из них импортировать в отдельный файл CDR или EPS. При этом название группы должно служить названием файла. Например группа из 40 объектов называется 123, файл будет называться 123.cdr

Второй макрос должен забирать из папки все файлы (визитки) в формате CDR или EPS и расставлять их на странице на определенном расстоянии друг от друга, предварительно уточняя размер страницы.

3 месяца назад
nemoss
54 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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