О себе. Программирование изучаю с 14 лет, начинал с Pascal и C#. В старших классах изучал

C++ и Java. В школьный период участвовал в конкурсах и олимпиадах по программированию, в

основном на C-подобных языках. В университете углубленно изучал C++ C#, ООП, алгоритмы и

анализ систем, Python, анализ данных, оптимизацию и ML.

В процессе учебы подрабатывал разработкой сайтов и веб приложений, что способствовало

заняться собственным проектом генерации сайта по макету с помощью компьютерного зрения на

Python.

С декабря 2021 по декабрь 2022 сосредоточился на C#, в частности .NET Core для разработки

системы управления сотрудниками, оптимизации работы и автоматизации некоторых процессов.

На данный момент участвую в проекте по анализу снимков УЗИ для выявления дефектов с

помощью компьютерного зрения.