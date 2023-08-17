Разработать программу на C++

Разработать программу, которая позволяет создать режим дня с оповещением о событиях и имеет возможность присоединения изображений.

Должна быть возможность ввода расписания занятий учащегося, времени подъема и отхода ко сну. Должна быть возможность установки оповещений о событиях, иметь возможность прикрепить изображение в расписание.

Должна выводить расписание на определенный день по запросу.