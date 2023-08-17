C sharp hierararchies console app json serializ

$20
Системное программированиеЗакрыт4 заявки59 просмотров
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Простое приложение с классами, возможностью добавлять через консоль данные, которые будут сохраняться в json файле и читаться после перезапуска.

4 месяца назад
guest_1692466811456
Польша
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад