Нужно доработать стилер написанный на пайтоне добавить Яндекс в стиллер бюджет 100$ +- буду рад сотрудничество
C sharp hierararchies console app json serializ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простое приложение с классами, возможностью добавлять через консоль данные, которые будут сохраняться в json файле и читаться после перезапуска.
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