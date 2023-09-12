Автоматизировать наполнение таблички в Google Sheets

Требуется написать App Script для автоматизации заполнения таблички в Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17wFOhPJ74iYIcpdyHCBcyF2mOgUIkYXW6t_pfXLi3cg/edit?usp=sharing

Доступ к таблице ограничен, просьба сделать копию и прислать на неё ссылку или прислать итоговый App скрипт.

Скрипт должен сделать следующее:

1. Создать копию таблицы "Заказ_шаблон" с именем "Заказ_NEW"

2. Далее заполнять табличку "Заказ_NEW" следующим образом:

2.1. Скопировать значения из столбца А таблицы "Заказ_36". Эти значения - SKU товаров.

2.2. Заполнить столбец C (фото) из таблицы "Изображения" (по соответствию с SKU)

2.3. Заполнить столбцы B, D, E, F, G, N, Q из других таблиц заказов по соответствию SKU, итеративно проходясь по таблицам в порядке убывания номера заказа (Заказ_35, Заказ_34, Заказ_33 и т.д)

Если задание будет успешно, будем работать постоянно - нужно будет полностью автоматизировать заказы.

Спасибо!