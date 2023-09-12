Автоматизировать наполнение таблички в Google Sheets

$20
Системное программированиеЗавершен1 заявка26 просмотров
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Требуется написать App Script для автоматизации заполнения таблички в Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17wFOhPJ74iYIcpdyHCBcyF2mOgUIkYXW6t_pfXLi3cg/edit?usp=sharing
Доступ к таблице ограничен, просьба сделать копию и прислать на неё ссылку или прислать итоговый App скрипт.
Скрипт должен сделать следующее:
1. Создать копию таблицы "Заказ_шаблон" с именем "Заказ_NEW"
2. Далее заполнять табличку "Заказ_NEW" следующим образом:
2.1. Скопировать значения из столбца А таблицы "Заказ_36". Эти значения - SKU товаров.
2.2. Заполнить столбец C (фото) из таблицы "Изображения" (по соответствию с SKU)
2.3. Заполнить столбцы B, D, E, F, G, N, Q из других таблиц заказов по соответствию SKU, итеративно проходясь по таблицам в порядке убывания номера заказа (Заказ_35, Заказ_34, Заказ_33 и т.д)
Если задание будет успешно, будем работать постоянно - нужно будет полностью автоматизировать заказы.
Спасибо!

4 месяца назад
semenchikus
34 годаЧехия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$20
2 дня
RUBUSDT
Благодарю!
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