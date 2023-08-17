Написать сетевой драйвер под Linux

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Необходимо написать драйвер под линукс, который будет создавать нужное вайфай-окружение. Т. е. на системном уровне убирать видимые wifi-сети чтобы их нигде не было видно из системы. Оставляя при этом сети "из вайтлиста" (нужные).

Linux
4 месяца назад
guest_16897749146071
Сингапур
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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