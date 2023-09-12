Инструкция для Cmake

Системное программированиеЗакрытнет заявок7 просмотров
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У меня стоит Windows 10x64.

Нужно написать пояснение, как подключить в QT-creator эту библиотеку

https://github.com/aws/aws-sdk-cpp

Нужно описать пошагово, что и как нужно делать.

Сборка проекта через Cmake в среде QT-creator.

Для Андроида и Windows 64.

Написать небольшой код для демонстрации, что все работает.

В первую очередь интересует библиотека S3.

Я не понимаю, как подключить библиотеку и настроить Cmake.

Cmake должен быть с комментариями.

3 месяца назад
guest_1695325135879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад