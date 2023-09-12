Инструкция для Cmake

У меня стоит Windows 10x64.

Нужно написать пояснение, как подключить в QT-creator эту библиотеку

https://github.com/aws/aws-sdk-cpp

Нужно описать пошагово, что и как нужно делать.

Сборка проекта через Cmake в среде QT-creator.

Для Андроида и Windows 64.

Написать небольшой код для демонстрации, что все работает.

В первую очередь интересует библиотека S3.

Я не понимаю, как подключить библиотеку и настроить Cmake.

Cmake должен быть с комментариями.