Инструкция для Cmake

Мне нужна помощь с решением задач в Maple. На экзамене будут эти темы задач, которые нужно решить в Maple: 1. Многомерное дифференциальное исчисление 2. Интерполяция и общее описание 3. Интегральные исчисления 4. Компьютерная графика (матрица) ...
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У меня стоит Windows 10x64.
Нужно написать пояснение, как подключить в QT-creator эту библиотеку
https://github.com/aws/aws-sdk-cpp
Нужно описать пошагово, что и как нужно делать.
Сборка проекта через Cmake в среде QT-creator.
Для Андроида и Windows 64.
Написать небольшой код для демонстрации, что все работает.
В первую очередь интересует библиотека S3.
Я не понимаю, как подключить библиотеку и настроить Cmake.
Cmake должен быть с комментариями.
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