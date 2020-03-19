Сайт bec39.com перестал отображаться в Яндексе по большому количеству страниц. Нужно найти причины и возможные методы устранения проблемы. Присылайте ваши цены и сроки
- $20Тестирование сайтов3 заявкиЗакрытмесяц назад
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Нужно заново отверстать сайт bec39.com и натянуть его на на движок вордпресс, что бы все работала как сей час, только быстро. Присылайте стоимость и сроки ваших работСайты «под ключ»6 заявокЗакрытмесяц назад
? ВНИМАНИЕ, ФРИЛАНСЕРЫ! Мы приглашаем вас принять участие в новом проекте! ? Необходимо улучшить скорость загрузки сайта bec39.com и привести административную панель в порядок. Сайт разработан на платформе WordPress. ? Мы ищем квалифицированных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно подобрать удаленный сервис и установить на нем программу по типу VKAccountsManager. Закупить аккаунты, прокси для них и настроить инвайт для двух групп в вк https://vk.com/bec39 https://vk.com/stroyka_kyonig Присылайте вашу стоимость работ и сроки выполненияСистемное администрированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Нужно подобрать удаленный сервис и установить на нем программу по типу VKAccountsManager. Закупить аккаунты, прокси для них и настроить инвайт для двух групп в вк https://vk.com/bec39https://vk.com/stroyka_kyonig Присылайте вашу стоимость работ и сроки выполненияСистемное программирование1 заявкаЗакрытнет даты
Нужно причесать текст. Проверить текст на грамматические и стилистические ошибки, а также на тавтологию, исправить опечатки, подбирать синонимы и эпитеты и найти неблагозвучные сочетания слов.Продающие тексты46 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищу редактора для монтажа ролика до минуты. Если сработаемся, то возможно сотрудничество на постоянной основе. Для примера https://disk.yandex.ru/d/O2P5u__5Rehl-Q Пишите вашу стоимость работ, если этот ролик делали бы вы и сроки исполненияВидеомонтаж53 заявкиЗакрытгод назад
Нужно настроить инвайт в ВК на две группы https://vk.com/bec39 и https://vk.com/stroyka_kyonig присылайте вашу стоимость за 1000 вступивших живых пользователей с Калининградской областиСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужны услуги контент менеджера. Размещение новых статей, фото и видео на сайте bec39.com. Присылайте ваши цены и сроки. Подробности кандидатамНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно улучшить позиции сайта bec39.com Присылайте ваши цены. Подробности кандидатамПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Закупить 10 женских аккаунтов в вк и заполнить их с помощью специальной программыСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходим комплекс работ по настройки приглашений участников в группу ВК по определенному региону с помощью специального ПО, например как Бробот или аналогичного. Закупка10 аккаунтов-ботов на биржах и привязка их к проге. Закупка и привязка аккаунтов ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
На основе сайта viapush, частично работы проведены, нужна доработка. Подробности кандидатам. Присылайте ваши цены и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Консультация уже на существующей рекламе в Фейсбук, вопросы по пикселю и созданию новой рекламы. Присылайте пожалуйста ваши цены и сроки возможной консультации по скайпу за час.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Консультация уже на существующей рекламе в Фейсбук, вопросы по пикселю и созданию новой рекламы. Присылайте пожалуйста ваши цены и сроки возможной консультации.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить в Whatshelp воронку, что бы работало через вацап телеграм вк Есть уже работающая воронка в senler.ru Ее нужно перенести в Whatshelp. Присылайте ваши цены и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно установить все проги как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Iuqlw0oByvA&t=1098s на телефон самсунг и завязать это в одно целое, что бы можно было следить за телефоном удаленно. Присылайте ваши цены и сроки.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь программиста по внесению правок на сайт на платформе WordPress. Работу нужно с SEO специалистом по ТЗ. Часть работ в файле. Присылайте ваши цены и стоимость работ.Системное программирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
С учетом рекомендаций, присылайте ваши цены и сроки выполнения работ.Веб-программирование18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо правильно оформить статьи и разместить их на сайте bec39.ru. Выделить отдельные ключевые моменты тегами, разместить гиперссылки, HTML-форматирование – нумерованные и маркированные списки, абзацы, таблицы, заголовки. Подбор, закупка и вставка уникальных картинок (равномерно по тексту, вне ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт5 лет назад