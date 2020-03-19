bec39

Артем Ленчевский bec39

 
42 годаРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
vovanchiky
Владимир 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Настроить и запланировать трансляцию.
Отличный заказчик, рекомендую!
Очень понравилась работать с Владимиром. Быстро найдено решение проблемы и все доходчиво объяснено, для самостоятельного выполнения. Плюс ко всему порадовала цена. Настоятельного рекомендую данного специалиста.
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greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Разработка бланка благодарственного письма
Доброжелательность, чувство юмора, коммуникабельность и порядочность - вот что могу сказать о сотрудничестве с Артемом. Спасибо за интересный проект!
Отличный исполнитель. Всегда на связи, все понравилось. Будем обращаться еще. Рекомендую.
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