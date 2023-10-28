Обновить сайт

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Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок93 просмотра
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Нужно заново отверстать сайт bec39.com и натянуть его на на движок вордпресс, что бы все работала как сей час, только быстро. Присылайте стоимость и сроки ваших работ

2 месяца назад
bec39
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад