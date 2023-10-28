Большой проект на python

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок37 просмотров
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Нужно сделать большой проект на питоне

Несколько ролей

Монетизация

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Python
2 месяца назад
epicalyxian
Александр 
47 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад