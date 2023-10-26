Сервис NFC визиток

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Подробное описание проекта в Техзадании
Элементы дизайна можно использовать шаблонные

2 месяца назад
Rustem-888
Рустем 
38 летКазахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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