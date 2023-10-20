Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки108 просмотров
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Есть пример сайта для создания, составлено ТЗ, нужно создать сайт по ТЗ, возможны небольшие правки ТЗ по ходу работы.

2 месяца назад
kjop
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад