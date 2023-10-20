Сайт под ключ

Нужен одностраничный сайт, где будет: Заголовок»информация о поиске работников» Краткое описание работы. Отзывы ( не реальные, но с возможностью дописать/обновить) Подача заявки, и отправка заявки в бот/чат, с возможностью «брать заявку» ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пример сайта для создания, составлено ТЗ, нужно создать сайт по ТЗ, возможны небольшие правки ТЗ по ходу работы.
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