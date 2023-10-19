Информационная страница с подачей заявки

Нужен одностраничный сайт, где будет:

Заголовок»информация о поиске работников»

Краткое описание работы.

Отзывы ( не реальные, но с возможностью дописать/обновить)

Подача заявки, и отправка заявки в бот/чат, с возможностью «брать заявку» одному из пользователей чата.

(Тоесть после отравки, заявка с данными приходит в чат, где 1 из 3х менеджеров нажимает Взять и ему предоставляются контактные данные потенциального работника)

P.s не обязательно в бота, можно в админ-панель сайта, но что бы было рассчитано на несколько менеджеров.

Сайт будет использоваться для прикрепления его в рекламном посте (фейсбук, гугл, яндекс директ)