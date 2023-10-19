Игровой сайт на Node.js или PHP

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок25 просмотров
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Здравствуйте,

Я хочу создать сайт азартных игр, похожий на https://gamdom.com/.

Я хочу, чтобы на сайте были, возможно, честные собственные игры, такие как crash, dice, roulette, plinko, а слоты были от сторонних API.

Также на сайте должна быть страница спортивной книги. Коэффициенты и решение о том, кто выиграл, будет осуществляться с помощью стороннего API.

Основные функции:

- вход/регистрация с использованием email, steam

- панель пользователя, история ставок, ввод/вывод средств с помощью криптовалют и steam

- страница проверки честности собственных игр

- уровни игроков и различные % рейкбека для каждого уровня

- система чата

- панель администратора для просмотра статистики, пользователей и т.д.

Технологический стек:

Back-end: Node.JS с ExpressJS или PHP 8.2 с Laravel 10

Front-end: React/SvelteKit/Vue

База данных - на ваше усмотрение.

Я ищу примерную стоимость такого сайта и потенциального найма разработчика для его создания, более подробную информацию я могу предоставить через прямое сообщение.

PHP
2 месяца назад
guest_1697799073177
Румыния
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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