Сделать сайт под ключ

Всем привет. Нужно написать сайт для обмена криптовалют. Фрэдли юзер интерфейс с минимальным функционалом, который требуется для совершения процедуры обмена. Т.е. регистрации, авторизации, имэйл рассылка и т.п. все эти излишества не нужны. Тезисно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика сайта - авто новости.
Нужно сделать простой сайт на WordPress.
Главная, новости, контакты и тд.
Далее я буду сам его наполнять новостями.
Нужен шаблонный вариант. Без всяких излишеств.
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