Сделать сайт под ключ

$100
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика сайта - авто новости.

Нужно сделать простой сайт на WordPress.

Главная, новости, контакты и тд.

Далее я буду сам его наполнять новостями.

Нужен шаблонный вариант. Без всяких излишеств.

2 месяца назад
balan19
Михаил 
29 летМолдова
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
0637420986
Евгений 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$150
10 дней
UAH
В работе
Зміню!
  • Похожие заказы

  • Обменник криптовалют

    Всем привет. Нужно написать сайт для обмена криптовалют. Фрэдли юзер интерфейс с минимальным функционалом, который требуется для совершения процедуры обмена. Т.е. регистрации, авторизации, имэйл рассылка и т.п. все эти излишества не нужны. Тезисно ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать сайт на Тильде

    $200

    Хочу обновить свой сайт. Точнее переделать все. Нужен новый, свежий дизайн в Фигме. https://web-man.kz/ Сам загружен и на свой сайт вечно не нахожу времени. Нужно чтобы сайт попал в подборку МОТ и цеплял ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать казино. Аналог в описании.

    $3000

    Создать гемблинг платформу под ключ, желательно в кратчайшие сроки, аналоги: 1win.top - пример Наполнить сайт казино, ставками на спорт и играми aviator, luckyjet. сделать простую регистрацию ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Сайт під ключ

    $500

    Доброго дня. 1.Мені потрібно скопіювати сайт,поміняти там тексти. +Поставити цей сайт на хостинг. 2.Паставити піксель. 3. Підключити телеграм щоб номери телефонів потрапляли із заявками з сайту в телеграм. 4. Поставити ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Сайт для немецкой клининговой компании на немецком

    Нужно сделать такую же страницу с другим лого, текстом, картинками и цветами. https://www.suboga.de Дизайн полностью перенять. Всё тз - это ссылка на вебсайт. Пожалуйста, сразу цены. ТЗ не будет. Все тексты, лого, картинки ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Установка

    $15

    Установить готовый скрипт обменника и настроить его,установить на хостинг, обязательно к установки еще SSL Сертификат

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад