Лендинг для фулфилмента маркетплейсов

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок73 просмотра
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Добрый день, во вложения краткое ТЗ
Основная задача привлечь лиды на услуги фулфилмента ( прием, упаковка, отгрузка товаров для маркетплейсов)

2 месяца назад
sagily
Сагиля 
39 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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