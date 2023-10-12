Создать сайт на Тильде

Хочу обновить свой сайт. Точнее переделать все. Нужен новый, свежий дизайн в Фигме.



https://web-man.kz/ Сам загружен и на свой сайт вечно не нахожу времени. Нужно чтобы сайт попал в подборку МОТ и цеплял посетителя уникальностью и креативом. Сайт должен выглядить дорого. Вижу минималистичный дизайн и интересной анимацией Если сработаемся, закажу верстку на Тильде



Примеры того, что нравится https://dkdsgn.ru/?ref=https://tilda.cc/ru/madeontilda/ https://vladimirkovalchuk.ru/?ref=https://tilda.cc/ru/madeontilda/ https://mot.tildacdn.com/go/?url=https://designshalamova.ru https://m-mukhanov.ru/?ref=https://tilda.cc/ru/madeontilda/



Жду предложений, рассматриваю кандидатов готовых выполнить 1-2 тестовых блока.