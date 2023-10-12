Сайт - обучение с платным доступом

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Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок125 просмотров
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подробное ТЗ в приложении.
развернуть и настроить cms, с минимальным количеством страниц согласно функционала. Подключить оплату, пРРО.

2 месяца назад
AlexUsh
47 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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