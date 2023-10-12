Сайт - обучение с платным доступом

Приветствую! Есть сайт, cверстанный на html - celicom pro . Нужно натянуть его на wordpress, при этом нет задачи постоянно менять контент на главной, wordpress хочется использовать для добавления проектов, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
подробное ТЗ в приложении.
развернуть и настроить cms, с минимальным количеством страниц согласно функционала. Подключить оплату, пРРО.
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