Натянуть сайт на wordpress, проконсультировать.

Приветствую!

Есть сайт, cверстанный на html - celicom pro . Нужно натянуть его на wordpress, при этом нет задачи постоянно менять контент на главной, wordpress хочется использовать для добавления проектов, и статей в секцию "статьи/блог". В идеале структурировать все на хостинге так, чтобы главная старница осталась на html, а секции /blog /projects были на wordpress, если такое конечно возможно. Нужен человек с достаточным количеством экспертизы, чтобы это осуществить. Также хотелось бы иметь возможность общаться по zoom для упрощения коммуникации.

Спасибо! Указывайте в ответе ваш опыт по wordpress, ну и в целом дайте понять, что задание прочитано)) Это большой плюс всегда =) Бюджет и сроки - обсуждаемы.