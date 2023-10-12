Натянуть сайт на wordpress, проконсультировать.

Создать видео + сайт для агро сферы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Есть сайт, cверстанный на html - celicom pro . Нужно натянуть его на wordpress, при этом нет задачи постоянно менять контент на главной, wordpress хочется использовать для добавления проектов, и статей в секцию "статьи/блог". В идеале структурировать все на хостинге так, чтобы главная старница осталась на html, а секции /blog /projects были на wordpress, если такое конечно возможно. Нужен человек с достаточным количеством экспертизы, чтобы это осуществить. Также хотелось бы иметь возможность общаться по zoom для упрощения коммуникации.
Спасибо! Указывайте в ответе ваш опыт по wordpress, ну и в целом дайте понять, что задание прочитано)) Это большой плюс всегда =) Бюджет и сроки - обсуждаемы.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать такую же страницу с другим лого, текстом, картинками и цветами. https://www.suboga.de Дизайн полностью перенять. Всё тз - это ссылка на вебсайт. Пожалуйста, сразу цены. ТЗ не будет. Все тексты, лого, картинки ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $15
Установить готовый скрипт обменника и настроить его,установить на хостинг, обязательно к установки еще SSL СертификатСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Всем привет. Нужно создать сайт-визитку на немецком. ГЛАВНАЯ Весь дизайн и текст есть. Все элементы дизайна отдельны. Он очень простой и я прикрепляю главную картинку. Нужно создать адаптивный сайт. Разрешения - ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $200
Необходимо сделать: сайт (одностроничник+ 3 страницы на terms, страница обратной связи, privacy) создать с помощью конструктора сайтов Битрикс24 Тематика сайта – Работа за рубежем с оформлением Визы в США (сайт ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $500
Требуется сделать клон сайта https://rbzaym.ru/ на абузоустойчивом хостингеСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необхідно перенести наш сайт з платформи WIX на іншу платформу (роздивимось різні варіанти платформ)Сайты «под ключ»12 заявокЗакрытмесяц назад
Потрібен сайт для Громадської організації гуманітарного спрямування. Від початку. Громадська організація лише зареєстрованаСайты «под ключ»21 заявкаЗакрытмесяц назад
Сделать сайт, типа лендинга с кнопками, есть сайт с которого надо скопировать все и немного изменитьСайты «под ключ»32 заявкиЗакрытмесяц назад