Доработка малостраничного сайта (CMS WP)

$379
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок42 просмотра

На малостраничном сайте, установлена легкая тема WP, на сайте необходимо доработать некоторые моменты:
-Поменять заголовки;
-Добавить отступы (доработать адаптив, поправить некоторые косяки);
-Настроить хлебные крошки для страницы пагинации;
-Доработать микроразметку и так далее.
Все пункты подробно расписаны в техническом задании: https://docs.google.com/document/d/177PGT0xpdwr0ezyi-IqkzIUp3gvaKotqYNoqWidDfTc/edit?tab=t.0
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