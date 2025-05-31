Требуется разработать бота, который будет отслеживать и ловить освободившиеся слоты для бронирования очередей на платформе Cargoruqsat. Обеспечьте стабильную работу и своевременное уведомление о доступных слотах.
Bootstrap профессионал
Ищу профессионала который очень хорошо знает Bootstrap
Минимум пять работ с пятой версией бутстрапа
В ответе присылайте ссылки на ваи работы ДО интеграции в систему управления
Заявки фрилансеров
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