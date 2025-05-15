Требуется разработка лендинга с возможностью использования ИИ. Рассматриваются примеры работ и предложения исполнителей. Ожидается креативный подход к созданию сайта.
Комплексный заказ
привет комплексный заказ
1 сделать копию моего же сайта
2 доработать оба
3 настройка на один адс
4 закупка рекламы
бюджет не знаю - тут от обема думаю
оплата в евро или крипта
Заявки фрилансеров
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