Комплексный заказ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок19 просмотров

привет комплексный заказ

1 сделать копию моего же сайта

2 доработать оба

3 настройка на один адс

4 закупка рекламы

бюджет не знаю - тут от обема думаю

оплата в евро или крипта

Доработка сайтовНастройка рекламных кампаний
6 часов назад
Светлана
12 дней в сервисе
Была
3 часа назад

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Марк
 
24 года
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