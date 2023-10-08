Создать связку и лендинг в Bitrix24: Лендинг + CRM Bitrix24+ TG уведом

$200
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Необходимо сделать: 

сайт (одностроничник+ 3 страницы на terms, страница обратной связи, privacy) создать с помощью конструктора сайтов Битрикс24


Тематика сайта – Работа за рубежем с оформлением Визы в США (сайт на английском языке). Материал предоставлю



Сайт  должен имеет интеграцию с CRM-системой Битрикс24


При заполнении формы на сайте автоматически создается ЛИД в Битрикс24


Сайт  должен имеет SSL-сертификат (бесплатно предоставляет Битрикс24)


Прикреплен свой домен



Добавить модуль из /market/category – TG бот – уведомление о Лиде 


Найти и добавить модель, который будет отправлять postback / webhook в СРА сеть


Приимать на лендинг  трафик с параметрами  click_id={click_id}&web_id={web_id}

При лиде записывать их в CRM


В webhook-e передовать  click_id={click_id}&web_id={web_id}&commission={comm ission} с суммой, которую укажет менеджер в CRM. 



Предусмотреть возможность добавление в эту систему интеграции новых лендингов с уже настроенной частью интеграции. 



Схема интеграции : во вложение


Срочность - хотелось бы за неделю уложиться.

2 месяца назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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