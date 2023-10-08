Требуется сделать клон сайта https://rbzaym.ru/ на абузоустойчивом хостинге
Создать связку и лендинг в Bitrix24: Лендинг + CRM Bitrix24+ TG уведом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать:
сайт (одностроничник+ 3 страницы на terms, страница обратной связи, privacy) создать с помощью конструктора сайтов Битрикс24
Тематика сайта – Работа за рубежем с оформлением Визы в США (сайт на английском языке). Материал предоставлю
Сайт должен имеет интеграцию с CRM-системой Битрикс24
При заполнении формы на сайте автоматически создается ЛИД в Битрикс24
Сайт должен имеет SSL-сертификат (бесплатно предоставляет Битрикс24)
Прикреплен свой домен
Добавить модуль из /market/category – TG бот – уведомление о Лиде
Найти и добавить модель, который будет отправлять postback / webhook в СРА сеть
Приимать на лендинг трафик с параметрами click_id={click_id}&web_id={web_id}
При лиде записывать их в CRM
В webhook-e передовать click_id={click_id}&web_id={web_id}&commission={comm ission} с суммой, которую укажет менеджер в CRM.
Предусмотреть возможность добавление в эту систему интеграции новых лендингов с уже настроенной частью интеграции.
Схема интеграции : во вложение
Срочность - хотелось бы за неделю уложиться.
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