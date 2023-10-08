Создать связку и лендинг в Bitrix24: Лендинг + CRM Bitrix24+ TG уведом

Необходимо сделать:

сайт (одностроничник+ 3 страницы на terms, страница обратной связи, privacy) создать с помощью конструктора сайтов Битрикс24





Тематика сайта – Работа за рубежем с оформлением Визы в США (сайт на английском языке). Материал предоставлю







Сайт должен имеет интеграцию с CRM-системой Битрикс24





При заполнении формы на сайте автоматически создается ЛИД в Битрикс24





Сайт должен имеет SSL-сертификат (бесплатно предоставляет Битрикс24)





Прикреплен свой домен







Добавить модуль из /market/category – TG бот – уведомление о Лиде





Найти и добавить модель, который будет отправлять postback / webhook в СРА сеть





Приимать на лендинг трафик с параметрами click_id={click_id}&web_id={web_id}

При лиде записывать их в CRM





В webhook-e передовать click_id={click_id}&web_id={web_id}&commission={comm ission} с суммой, которую укажет менеджер в CRM.







Предусмотреть возможность добавление в эту систему интеграции новых лендингов с уже настроенной частью интеграции.







Схема интеграции : во вложение





Срочность - хотелось бы за неделю уложиться.