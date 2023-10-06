Создание сайта по продаже запчастей для бытовой техники

Требуется создать с каталогом и поиском для продажи запчастей бытовой техники. Можно на русском или английском языке, сайт должен выглядеть и функционировать как этот - https://www.searspartsdirect.com

база данных уже создана

Оцените свои усилия так как это сложный проект

Сейчас ожидаем пополнение каталога после продолжим. Спасибо за заявки, мы вам напишем.