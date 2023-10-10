Сайт для автопробега

Мария большая молодец, абсолютно быстро накидала первоначальный вариант и в остальном была его шлифовка. Заняло чуть больше времени, чем планировалось. Но за это качество, скорость и цену, большего желать просто неприлично. Спасибо большое, без неё сайт выглядел бы намного хуже. Рекомендую!