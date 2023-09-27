Сайт wordpress

Доброго дня. 1.Мені потрібно скопіювати квіз сайт,поміняти там тексти. +Поставити цей сайт на хостинг. 2.Паставити піксель. 3. Підключити телеграм щоб номери телефонів потрапляли із заявками з сайту в телеграм. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітаю, цікавить розробка сайту на Вордпрес.
Проєкт: Щоб краще зрозуміти.
1. Уявіть туркомпанію, яка возить людей на різні курорти на відпочинок.
2. Уявіть Лижну школу. Школа у якій замість вчителів - інструктори, які навчають катанню на лижах та сноубордах (як в Буковелі).
3. Уявіть бренд одягу. Бренд гірськолижного одягу
Мій проєкт та сайт - поєднання цього всього. У мене власний бренд гірськолижних аксесуарів, відповідно на сайті має бути продукція бренду.
Окрім цього у мене поєднання лижної школи та туркомпанії. Тобто я організовуї виїздні кемпи, курси, тури(можна називати по-різному) на декілька днів на різноманітні гірськолижні курорти. На цих кемпах - я в ролі інструктора навчаю людей катанню на лижах. Це як виїздні школи Також на сайтs потрібно розділ у якому будуть деталі щодо деяких інших моїх послуг. Варто зазначити, що багато трафіку буде на основі особистого бренду та з моїх медіа ресурсів, також планується таргет. Але потрібна потужна СЕО, щоб гугл викидав першими у запитах, адже у ніші низька конкуренція.
В принципі я вже почав розробку сайту на Вордпресі, але не маю часу на вивчення цієї системи і не знаю всіх тонкощей та нюансів, тому потрібен профі.
Приклади компаній, які також організовують курси покращення техніки катання:
https://www.rookieacademy.com/
https://www.funnyski.it/corsi-di-sci-agonismo/ https://jam.it/
https://www.marcosportskiacademy.com/i-nostri-corsi/
https://www.specialeskischool.ch/it
https://www.in2thewhite.com/attivita-invernali
https://www.globalmountain.it/corsi/corso-sci-fuoripista/
Приклад брендів близьких до мого:
https://www.burton.com/us/en/c/anon
https://www.giro.com/ https://ullerco.com/en
Якщо виконавець любитель гірськолижного спорту - на Вас очікують бонуси від мене)
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