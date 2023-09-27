Сайт wordpress

Вітаю, цікавить розробка сайту на Вордпрес.

Проєкт: Щоб краще зрозуміти.

1. Уявіть туркомпанію, яка возить людей на різні курорти на відпочинок.

2. Уявіть Лижну школу. Школа у якій замість вчителів - інструктори, які навчають катанню на лижах та сноубордах (як в Буковелі).

3. Уявіть бренд одягу. Бренд гірськолижного одягу

Мій проєкт та сайт - поєднання цього всього. У мене власний бренд гірськолижних аксесуарів, відповідно на сайті має бути продукція бренду.

Окрім цього у мене поєднання лижної школи та туркомпанії. Тобто я організовуї виїздні кемпи, курси, тури(можна називати по-різному) на декілька днів на різноманітні гірськолижні курорти. На цих кемпах - я в ролі інструктора навчаю людей катанню на лижах. Це як виїздні школи Також на сайтs потрібно розділ у якому будуть деталі щодо деяких інших моїх послуг. Варто зазначити, що багато трафіку буде на основі особистого бренду та з моїх медіа ресурсів, також планується таргет. Але потрібна потужна СЕО, щоб гугл викидав першими у запитах, адже у ніші низька конкуренція.

В принципі я вже почав розробку сайту на Вордпресі, але не маю часу на вивчення цієї системи і не знаю всіх тонкощей та нюансів, тому потрібен профі.

Приклади компаній, які також організовують курси покращення техніки катання:

https://www.rookieacademy.com/

https://www.funnyski.it/corsi-di-sci-agonismo/ https://jam.it/

https://www.marcosportskiacademy.com/i-nostri-corsi/

https://www.specialeskischool.ch/it

https://www.in2thewhite.com/attivita-invernali

https://www.globalmountain.it/corsi/corso-sci-fuoripista/

Приклад брендів близьких до мого:

https://nakedoptics.net/en

https://majestyskis.com/

https://www.burton.com/us/en/c/anon

https://www.giro.com/ https://ullerco.com/en

Якщо виконавець любитель гірськолижного спорту - на Вас очікують бонуси від мене)