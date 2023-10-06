Сайт визитка и настройка Ads manager Facebook

$100
Сайты «под ключ»Завершен2 заявки12 просмотров
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Траффик с соц сетей с переходом на сайт визитку (простой) с формой заявок в телеграм или т.п.
И нужно настроить ads manager. Подробнее в лс

3 месяца назад
antonina2452
22 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
m_Eden_
26 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$100
4 дня
Быстро и качественно . Правки были внесены без вопросов.
Четко поставленная задача. Приятно сотрудничать