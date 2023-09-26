Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ,CSS3\HTML5, Чистый JavaScript | Реклама - Facebook\Instagram

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.😊

Верстка выполняется с учетом всех современных технологий. Постоянный online 😎

Делаю: 💻 Создание веб-сайтов с нуля, под ключ.

🛠️ Инструменты:

✅ Адаптивная верстка.

✅ Responsive.

✅ Flexbox

✅ LESS/SCSS

✅ Gulp/Webpack

✅ Git

✅ Адаптация / внедрение плагинов.

✅ Аккуратный, логичный, продуманный код.

✅ Использование спрайтов.

✅ Реализация pixel perfect.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее

Запуск рекламы: 📈 Лидогенерация, Facebook/Instagram, Google Ads, креативы, обложки и т.п.

Я знаю как настроить рекламу эффективно, чтобы выжать из нее максимум.

Вы получите качественную рекламу, которая будет показываться только заинтересованной аудитории пользователей. Подскажу со своей стороны, что лучше сделать, чтобы ваш сайт лучше конвертировал пользователей в заказ



📲 Telegram: https://t.me/M_Eden2425

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