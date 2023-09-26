m_Eden_

Дмитрий m_Eden_

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ,CSS3\HTML5, Чистый JavaScript | Реклама - Facebook\Instagram

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.😊

Верстка выполняется с учетом всех современных технологий. Постоянный online 😎

Делаю: 💻 Создание веб-сайтов с нуля, под ключ.

🛠️ Инструменты:
✅ Адаптивная верстка.

✅ Responsive.

✅ Flexbox

✅ LESS/SCSS

✅ Gulp/Webpack

✅ Git

✅ Адаптация / внедрение плагинов.

✅ Аккуратный, логичный, продуманный код.

✅ Использование спрайтов.

✅ Реализация pixel perfect.

 

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее

Запуск рекламы: 📈 Лидогенерация, Facebook/Instagram, Google Ads, креативы, обложки и т.п.

        Я знаю как настроить рекламу эффективно, чтобы выжать из нее максимум.

        Вы получите качественную рекламу, которая будет показываться только заинтересованной аудитории пользователей. Подскажу со своей стороны, что лучше сделать, чтобы ваш сайт лучше конвертировал пользователей в заказ


📲 Telegram: https://t.me/M_Eden2425
📧 E-mail:
📱 Мобильный:

Портфолио:

#6Настройка рекламных кампаний
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#364
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Сайты «под ключ»

Портфолио

Отзывы заказчиков

antonina2452
24 года
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Сайт визитка и настройка Ads manager Facebook
Настройка рекламных кампаний
Быстро и качественно . Правки были внесены без вопросов.
Четко поставленная задача. Приятно сотрудничать
Ответный отзыв
guest_1695723025910
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Простой Калькулятор рассчета маржи
Создание калькуляторов
Я хочу отметить, что Дмитрий выполнил работу раньше срока и за это я ему очень благодарен. К тому же, работа была выполнена на высоком уровне. Он проявил себя как профессионал, что сделало сотрудничество с ним приятным и продуктивным опытом.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
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1 отзыв
$5/час
от $40от 1 дня
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1 отзыв
$5/час
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