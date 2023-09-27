Онлайн розыгрыш

Нужно создать корпоративный сайт в сфере продаж химической продукции. Бдует 5-6 внутренних страниц + главная На главной будет 8 блоков, в которых будет: 2 формы (обратная связь и скачивание каталога) интерактивная карта поставок по стране, ...
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Мне нужен сайт под ключ с удобной админ панелью, сайт по типу: https://www.revcomps.com/ . Ознакомьтесь с сайтом и предложите свои варианты, мне сайт нужен для русскоговоряшей аудитории.
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