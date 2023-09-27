Разработка 10 однотипных сайтов-визиток и установка их на хостинг

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок131 просмотр
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Разработать 10 однотипных сайтов с разным наполнением:
на каждом сайте будет одно видео, несколько фото, некоторые описания,
все эти документы на моей стороне
хочется при этом чтобы опрятно выглядело,
референс itflow.space (только меньше всяких картинок и описаний будет)

Рассмотрю все варианты, но думаю что оптимально будет сделать 1 самописное решение и с ним работать, чем покупать Tilda
Домены уже куплены
сложного ничего нет, поэтому основополагающим фактором будет цена.

3 месяца назад
guest_1694280190233
Россия
3 месяца в сервисе
Был
25 дней назад