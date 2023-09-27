Разработка 10 однотипных сайтов-визиток и установка их на хостинг

Разработать 10 однотипных сайтов с разным наполнением:

на каждом сайте будет одно видео, несколько фото, некоторые описания,

все эти документы на моей стороне

хочется при этом чтобы опрятно выглядело,

референс itflow.space (только меньше всяких картинок и описаний будет)

Рассмотрю все варианты, но думаю что оптимально будет сделать 1 самописное решение и с ним работать, чем покупать Tilda

Домены уже куплены

сложного ничего нет, поэтому основополагающим фактором будет цена.