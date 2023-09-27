Нужна услуга создания сайта рулетки с кейсам CS GO по типу rubli- x , nvu ti, op -cash и т.д. Что требуется: - Полностью рабочий скрипт, без дыр, и так далее (будет 1 ...
Разработка 10 однотипных сайтов-визиток и установка их на хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать 10 однотипных сайтов с разным наполнением:
на каждом сайте будет одно видео, несколько фото, некоторые описания,
все эти документы на моей стороне
хочется при этом чтобы опрятно выглядело,
референс itflow.space (только меньше всяких картинок и описаний будет)
Рассмотрю все варианты, но думаю что оптимально будет сделать 1 самописное решение и с ним работать, чем покупать Tilda
Домены уже куплены
сложного ничего нет, поэтому основополагающим фактором будет цена.
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