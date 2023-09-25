Сайт рулетка с кейсам CS GO

Создать корпоративный сайт на имеющемся домене "под ключ"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна услуга создания сайта рулетки с кейсам CS GO по типу rubli- x , nvu ti, op -cash и т.д.
Что требуется:
- Полностью рабочий скрипт, без дыр, и так далее (будет 1 режима игры).
- Сделать удобную панель администратора (пополнения, пользователи, статистика, кейсы, вещи, выигрыши, подкрутка пользователям).
- Нужен будет индивидуальный дизайн и сверстать его под мобильную версию.
- Возможность добавлять или удалять кейсы.
- Потребуется полная установка и оптимизация сайта на сервер который будет выдерживать нагрузку до 1000 игроков на сайте одновременно.
- Сайт защищен от взломов (SQL/XSS/DDOS/Include)
- Live лента выпадения предметов.
- Способы пополнения с помощью платежной системы
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