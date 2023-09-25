Сайт рулетка с кейсам CS GO

Нужна услуга создания сайта рулетки с кейсам CS GO по типу rubli- x , nvu ti, op -cash и т.д.

Что требуется:

- Полностью рабочий скрипт, без дыр, и так далее (будет 1 режима игры).

- Сделать удобную панель администратора (пополнения, пользователи, статистика, кейсы, вещи, выигрыши, подкрутка пользователям).

- Нужен будет индивидуальный дизайн и сверстать его под мобильную версию.

- Возможность добавлять или удалять кейсы.

- Потребуется полная установка и оптимизация сайта на сервер который будет выдерживать нагрузку до 1000 игроков на сайте одновременно.

- Сайт защищен от взломов (SQL/XSS/DDOS/Include)

- Live лента выпадения предметов.

- Способы пополнения с помощью платежной системы