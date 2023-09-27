Создать сайт с некоторыми функцрями с оплатой при помощи крипты

$500
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

  1. Он должен принимать оплату в крипте (10+ сетей)

  2. Должна быть реферальная программа

  3. Должны быть вкладки: ПОПОЛНИТЬ, ВЫВЕСТИ, баланс, пополнения, выводы, профиль, рефералы

  4. Сайт должен быть на английском и русском

  5. Добавить несколько простых функций (это уже исполнителю)

3 месяца назад
guest_1665469369701
Россия
год в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв