Prirro

Кирилл Prirro

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Автомобильный видеоролик

    Требуется смонтировать рекламный ролик для автомобильного пробега длительностью до 15 секунд. Необходимо сделать нарезку из существующих видео, склейку, вставить музыку и добавить ссылку на сайт. Возможно, потребуется найти материал самостоятельно. Оплата своевременная, в случае отличного результата возможное сотрудничество на другие ролики.

    Добавление музыкиМонтаж видеороликовНарезка видео
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Видеомантаж короткой рекламы

    Необходимо смонтировать 2-3 рекламных ролика из уже существующих видео. Задача включает нарезку, склейку, создание аудиоряда, а также добавление эффектов и информации. Срок выполнения – в ближайшее время.

    Добавление эффектовМонтаж видеороликовНарезка видео
    Видеомонтаж19 заявок
    Закрытнет даты

  • Сайт для автопробега

    Требуется разработать простой сайт для автопробега с 5-6 секциями и админ панелью. Важно выполнить работу в кратчайшие сроки, допускается использование готовых решений для оптимизации процесса.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рекламная брошюра

    Требуется разработать дизайн рекламной брошюры формата А4 для аренды автомобилей. Вся необходимая информация и текст уже подготовлены. Открыты к предложениям по улучшению дизайна.

    Дизайн продукции35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн Интерьера миниатюрного жилого помещения 2х4м

    Требуется разработать интерьер для помещения размером 2х4м с учетом всех размеров и функционала. Предпочтительный стиль — Tiny House или жилой трейлер. Важно продумать все детали и обеспечить максимальную функциональность.

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Наружная реклама (брошура)

    Требуется разработка концепции и дизайна рекламной брошюры для компании по аренде автомобилей. Необходимо создать привлекательный текст и визуальное оформление, которые будут эффективно передавать информацию о услугах. Оплата труда будет честной и своевременной.

    Наружная реклама34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание Рекламного буклета/брошуры

    Требуется создать продающий текст и дизайн рекламного буклета для двухсторонней акриловой подставки в тематике аренды автомобильного транспорта. Идеально, если фрилансер сможет разработать концепцию и сам дизайн брошюры. Заказ предполагает долгосрочное сотрудничество с честной оплатой труда.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Два Логотипа + Рекламный баннер

    Требуется разработать логотип и рекламный баннер формата А4/А5 для двух предприятий. Приоритет отдается молодым дизайнерам с креативным подходом. Общая концепция имеется, но ожидаются новые идеи и эксперименты. Возможность проявить себя даже без портфолио. Вознаграждение гарантировано.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать маркетплейс (для продуктов питания)

    Требуется разработка простого и функционального маркетплейса для продуктов питания. Ожидается возможность последующих правок и поддержки. Ищем долгосрочное сотрудничество с оплатой за качественно выполненную работу.

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$20
10 баллов
2 года назад
Автомобильный видеоролик
Добавление музыкиМонтаж видеороликовНарезка видео
nice)))
Good
Ответный отзыв
meyrindisign
Мария 
28 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сайт для автопробега
Создание сайтов
Приятное сотрудничество, заказчик всегда на связи
Мария большая молодец, абсолютно быстро накидала первоначальный вариант и в остальном была его шлифовка. Заняло чуть больше времени, чем планировалось. Но за это качество, скорость и цену, большего желать просто неприлично. Спасибо большое, без неё сайт выглядел бы намного хуже. Рекомендую!
Ответный отзыв
maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Два Логотипа + Рекламный баннер
Было интересно поработать над проектом) надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем!
Сделал всё, как и обещал. В этот же день прислал первые варианты. Не побоялся высказывать свои мысли и идеи, а так-же предлагать альтернативные варианты. Одно удовольствие сотрудничать с такими людьми. Макс, огромная благодарность!
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