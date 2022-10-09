Требуется смонтировать рекламный ролик для автомобильного пробега длительностью до 15 секунд. Необходимо сделать нарезку из существующих видео, склейку, вставить музыку и добавить ссылку на сайт. Возможно, потребуется найти материал самостоятельно. Оплата своевременная, в случае отличного результата возможное сотрудничество на другие ролики.
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо смонтировать 2-3 рекламных ролика из уже существующих видео. Задача включает нарезку, склейку, создание аудиоряда, а также добавление эффектов и информации. Срок выполнения – в ближайшее время.Видеомонтаж19 заявокЗакрытнет даты
Требуется разработать простой сайт для автопробега с 5-6 секциями и админ панелью. Важно выполнить работу в кратчайшие сроки, допускается использование готовых решений для оптимизации процесса.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать дизайн рекламной брошюры формата А4 для аренды автомобилей. Вся необходимая информация и текст уже подготовлены. Открыты к предложениям по улучшению дизайна.Дизайн продукции35 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать интерьер для помещения размером 2х4м с учетом всех размеров и функционала. Предпочтительный стиль — Tiny House или жилой трейлер. Важно продумать все детали и обеспечить максимальную функциональность.Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка концепции и дизайна рекламной брошюры для компании по аренде автомобилей. Необходимо создать привлекательный текст и визуальное оформление, которые будут эффективно передавать информацию о услугах. Оплата труда будет честной и своевременной.Наружная реклама34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать продающий текст и дизайн рекламного буклета для двухсторонней акриловой подставки в тематике аренды автомобильного транспорта. Идеально, если фрилансер сможет разработать концепцию и сам дизайн брошюры. Заказ предполагает долгосрочное сотрудничество с честной оплатой труда.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать логотип и рекламный баннер формата А4/А5 для двух предприятий. Приоритет отдается молодым дизайнерам с креативным подходом. Общая концепция имеется, но ожидаются новые идеи и эксперименты. Возможность проявить себя даже без портфолио. Вознаграждение гарантировано.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка простого и функционального маркетплейса для продуктов питания. Ожидается возможность последующих правок и поддержки. Ищем долгосрочное сотрудничество с оплатой за качественно выполненную работу.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт3 года назад