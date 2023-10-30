Автомобильный видеоролик

Добрый день! Необходимо смонтировать рекламный ролик для автомобильного пробега из уже существующих видео до 15сек (сделать нарезку, склейку, вставить музыку и в конце ссылку на сайт). Желательно, если сами сможете найти необходимый материал. Ролик должен быть смотрибельным с музыкой и без. С меня своевременная оплата труда и отличный отзыв бонусом. При условии отлично выполненной работы, необходимо будет ещё сделать несколько роликов.