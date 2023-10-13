Что-то типо мувика в CS2 / CS:GO / CS:S

Нам в проект нужен монтажер, для съемки Reels, с занятостью на пару часов. Покажите Ваши кейсы в вертикальных роликах и сколько стоит 4-часовая съемка?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать что-то типо мувика с моментами из этих игр. Моменты вы должны найти сами, желательно убийства с AWP. Необходимо добавить разные фото / аудио фрагменты, которые я вам любезно предоставлю, работы будет не много. Цена ваша.
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