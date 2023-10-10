Видеомонтажер рекламных креативов

Видео должно быть с яркими эффектами и хорошим качеством
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Ищем удаленного специалиста по видеомонтажу для создания рекламных роликов в стиле Direct Response из предоставляемого исходного материала. Ролики предназначены для таргетированной рекламы в Facebook/Instagram. Примеры работ: [https://creativemilkshake.com/pages/ugc-ads]. Требования: опыт в создании рекламных роликов, уверенное владение видео-редакторами, творческий подход, умение работать в команде и соблюдать сроки. Грамотность и ответственность обязательны.
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