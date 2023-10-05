Цветокоррекция

Привет! Ищу человека умеющего монтировать ролики. Задача простая на тему обзора животных. Я даю готовый аудио материал в виде дикторского голоса с фоновой музыкой. Ваша задача, подобрать материал максимально подходящий по смыслу чтения диктора. ...
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Ролик для ютуба смонтирован, нужно его подкрасить, поработать с цветом. Я сам не умею делать цветокоррекцию, но есть понимание, что я хочу. Прикладываю ссылку на видео, где цвет тот, который я хочу на своем ролике (кадры с природы на 6:15)
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