mrs_artistka

Никита mrs_artistka

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Портфолио

Отзывы заказчиков

tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать фон для меню мобильной игры
Создание иллюстраций
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_1684851637954
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
2 года назад
Обработка видео
Обработка видеоЦветокоррекция
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!