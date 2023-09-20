Обработка видео

Необхідно змонтувати ролик на 30-40 секунд Відео знято Текст Школа дронів SAM FPV Вас захоплюють дрони і ви мрієте стати досвідченим в цьому? ...
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Из-за того, что мы заказывали материал у разных подрядчиков, образовалась проблема - видео получился не однородным, некоторые кусочки не сочетаются по цвету. Нужно это исправить. Видео смотреть по ссылке с 1.25 минуты:https://drive.google.com/drive/folders/1qfW8XXlnD5f5grCv44iAJhA15Yq6ncxU?hl=ru.
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