Ролик

$20
ВидеомонтажЗавершен10 заявок41 просмотр
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Необхідно змонтувати ролик на 30-40 секунд

Відео знято

Текст

Школа дронів SAM FPV

Вас захоплюють дрони і ви мрієте стати досвідченим в цьому?

??Комплексна програма навчання

?? Досвідчені інструктори

?? Сучасні приміщення та обладнання

?? Практичний досвід польоту

?? Спеціалізовані курси для різного рівня підготовки

?? Інструкції з сертифікації та ліцензування

Файли на Гугл диску

3 месяца назад
guest_1695112614333
Украина
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
vlad_is_llove
Владислав 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$20
2 дня
UAH
Швидко, якісно, гарно дякую
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
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