Добрый день, нам нужно записать обучающее видео по работе с нейросетью миджорни. Точнее, нужно подробно и понятно показать, как с помощью Midjourney можно подставлять на изображение свое лицо, чтобы это выглядело аккуратно. Условно, есть картинка ...