Обучить меня делать ролики для ТикТок

ВидеомонтажЗавершен2 заявки21 просмотр
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Ищу человека, который может обучить меня делать ролики для ТикТока длиною чуть больше минуты.

Необходимо научиться научиться создавать фон и накладывать текст (как на примере в приложении).

Жду Ваших предложений по условиям и цене.

3 месяца назад
Ori4inalmarina
Марина 
41 годЭстония
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
vlad_is_llove
Владислав 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$30
2 дня
UAH
Благодарю Владислава и рекомендую как специалиста в своем деле. Особенно хочу отметить вовлеченность в процесс работы. Предоставил обучающие материалы, всё наглядно показал и рассказал, а также помог с программами. Оперативно и вовремя отвечал на все возникающие вопросы. Буду рекомендовать Владислава своим знакомым.
Очень доволен сотрудничеством! Своевременная оплата. Проблем не возникло.
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