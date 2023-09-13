Сделать видео на литовском

Нужен монтаж с разными смешными моментами как у ютубера slidan. Видео интервью с популярными подростками в городе(целевая аудитория подростки). Видео будет на Ютуб. Хочу чтобы я удивился, можем вместе сидеть в discord? смотря на уровень ...
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Нужно записать 1 видео, примерно на 40 сек - 1 минуту. Обязательно на Литовском языке. Это будет видео об успешной сдаче в аренду аккаунта в Букмекерской конторе Литвы Topsport.
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