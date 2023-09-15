Нужен монтаж с разными смешными моментами как у ютубера slidan. Видео интервью с популярными подростками в городе(целевая аудитория подростки). Видео будет на Ютуб. Хочу чтобы я удивился, можем вместе сидеть в discord? смотря на уровень ...
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Нужно снять видео в формате "вертикальный (сторис) 15-20 сек".Пример-https://drive.google.com/file/d/1397b5QdNPMVEsY_ctkBKaVWVz4urHdL0/view?usp=sharing
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