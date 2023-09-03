Скринкаст мобильного приложения

ВидеомонтажЗакрыт3 заявки26 просмотров
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5 анимированных роликов презентации интерфейса мобильного приложения. Каждый ролик примерно 5 секунд. Описывает сценарий нажатия кнопки и эффекта от нажатия этой кнопки. Результат по стилю должен быть идентичен примеру.

Примеры видео по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1Q-u2bNM3lbda5CprqaoGxWYyN7Gjgc_4?usp=sharing

4 месяца назад
slava_kaderkin
Вячеслав 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад