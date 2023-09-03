Скринкаст мобильного приложения

Добрый день, столкнулась с такой проблемой: необходимо записать курс по изучению языка на айпаде (стилусом). Видео необходимы в двух форматах: 16х9 (ютуб), 9х16 (рилс инстаграм). При записи экрана встроенной функцией айпада все хорошо. Но при ...