Для агентства недвижимости необходимо снять рекламный видео ролик о районе города Москвы с привязкой его к новому ЖК.

Содержание ролика: историческая справка о районе (годы развития, основные даты, кто жил из известных людей и т.д.) + современные виды и развитие района в наше время (информацию можно взять из Интернета). Сценарий ролика ваш!

Цель ролика: показать все преимущества района - школы, дет. сады, поликлиники, спортивные и культурные сооружения, транспортную доступность, развитую инфраструктуру (парки, магазины).

ГЕО: г. Москва, район Хорошевский.

Хронометраж ролика: 2-3 минуты.

Пожелания: для оживления картинки использовать анимацию и фоновую музыку при монтаже рабочего варианта ролика.

Дополнительно: посчитать два варианта - 1) с девушкой ведущей в кадре; 2) без ведущего в кадре, но с голосом диктора;

Присылайте свои предложения. Из-за недостатка свободного времени рассматриваю не сразу, но увижу и прочитаю все сообщения!

От вас жду:

1) Примерный сценарий (по желанию);

2) Какой у вас опыт работы в этой сфере;

3) Примеры реализованных проектов (показать анимацию);

4) Стоимость работ по данному заданию, сроки;