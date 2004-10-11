Нужен креативный рилсмейкер, который круто обработает нарезки. Сделает полноценный рилс с классными эффектами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для агентства недвижимости необходимо снять рекламный видео ролик о районе города Москвы с привязкой его к новому ЖК.
Содержание ролика: историческая справка о районе (годы развития, основные даты, кто жил из известных людей и т.д.) + современные виды и развитие района в наше время (информацию можно взять из Интернета). Сценарий ролика ваш!
Цель ролика: показать все преимущества района - школы, дет. сады, поликлиники, спортивные и культурные сооружения, транспортную доступность, развитую инфраструктуру (парки, магазины).
ГЕО: г. Москва, район Хорошевский.
Хронометраж ролика: 2-3 минуты.
Пожелания: для оживления картинки использовать анимацию и фоновую музыку при монтаже рабочего варианта ролика.
Дополнительно: посчитать два варианта - 1) с девушкой ведущей в кадре; 2) без ведущего в кадре, но с голосом диктора;
Присылайте свои предложения. Из-за недостатка свободного времени рассматриваю не сразу, но увижу и прочитаю все сообщения!
От вас жду:
1) Примерный сценарий (по желанию);
2) Какой у вас опыт работы в этой сфере;
3) Примеры реализованных проектов (показать анимацию);
4) Стоимость работ по данному заданию, сроки;
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