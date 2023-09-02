Видео-креатив дла таргетированной рекламы

Нужно записать рекламный ролик на 10-15 секунд с Вашим участием! Прошу откликнутся только женскому полу и очень желательно из Казахстана! Подробнее обговорим при сотрудничестве! Контекст видео: благодарность человеку за участие в бирже
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется сделать несколько креативов с несколькими вариациями для рекламы:
1. Лазерное удаление волос
2. Курсы обучения перманентному макияжу
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