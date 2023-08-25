Монтаж рекламного ролика

Задача: сделать сниппет для трека. Исходные данные: есть видео; есть аудио. Необходимо наложить аудио на видео и сделать сниппет трека.
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Добрий день шукаю монтажера який закриє проект на ролик до минути часу проект вже складений тільки до монтувати приклад закріплю тут, хто готовий взятись за проект
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