Монтаж рекламного ролика

$20
ВидеомонтажЗакрыт18 заявок108 просмотров
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Добрий день шукаю монтажера який закриє проект на ролик до минути часу проект вже складений тільки до монтувати приклад закріплю тут, хто готовий взятись за проект

4 месяца назад
Mars1iik
25 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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