Смонтировать 3 видео для Инстаграмм

Само видео будет отправлено, Вам нужно только включить его на телефоне и сказать краткий текст. Подойдет любая камера и любые навыки) Язык - русский Длительность - 20 секунд Сложность - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сырые кадры с дрона и айфона. А также немного фото.
Нужно из них смонтировать 3 варианта роликов для публикации на странице в Instagram (60 секунд) с подбором и наложением аудиодорожки.
Тематика - полет на воздушном шаре
указывайте ставку окончательную
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