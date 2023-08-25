Смонтировать 3 видео для Инстаграмм

Есть сырые кадры с дрона и айфона. А также немного фото.

Нужно из них смонтировать 3 варианта роликов для публикации на странице в Instagram (60 секунд) с подбором и наложением аудиодорожки.

Тематика - полет на воздушном шаре

указывайте ставку окончательную