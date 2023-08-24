Монтаж Shorts видео для Youtube

Интересует смена текста на другой. Ниже прикрепляю видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем креативного человека умеющего монтировать красивые ролики на постоянное сотрудничество.
Задача простая на тему про животных.
Я предоставляю вам готовую аудио дорожку, на которую нужно максимально подробно и с хорошим погружением наложить видеоряд по теме видео.
Видео из которого можно брать фрагменты на 85% я вам предоставляю. (15% объясню от куда взять)
По сути нужно просто из длинного видео собрать максимально качественно короткое!
Подробное техническое задание по созданию таких видео подкрепил, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!
Продолжительность готового ролика 1 минута.
Оплата: 1 минута = 3$. (Буду давать сразу по 5 роликов = 15$ )
Если у вас есть примеры похожих работ, прошу прислать что бы я мог ознакомиться с вашем мастерством.
Также можно выполнить тестовый монтаж, который будет в техническом задании!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: https://docs.google.com/document/d/1saUu6MVX7HGJZiV7rn0JKJBJyS5N026WuIPv5JNMZ-o/edit?usp=sharing
Жду от вас предложения и контакт для связи.
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
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